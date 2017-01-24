Українська розвідка пояснила причини внутрішньої дестабілізації у бойовиків "Л/ДНР"

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей проросійські бойовики бунтують не лише через те, що їм не виплачують зарплати, а й тому, що по закінченню контракту їх не відпускають з так званої «військової служби». Про це йдеться у повідомленні прес-центру Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.
Такий наказ було віддано головним командування 1 та 2 АК Збройних сил Російської Федерації у зв’язку з нестачею особового складу майже у всіх підрозділах. «Командування з Росії віддало наказ не звільняти бойовиків з «військової служби» з метою підтримання боєздатності та кількісної складової в лавах російсько-сепаратистських військ. Однак при цьому залишається ризик збільшення кількості випадків дезертирства та значного погіршення дисципліни серед особового складу сепаратистів», - йдеться у інформаційному листі.
Таке розпорядження стосується бойовиків, які знаходяться на передових позиціях та на навчальних полігонах. Крім того у повідомленні зазначається, що після того, як особовий склад дізнався про таке рішення «вищого командування», бійці почали виявляти різке незадоволення: деякі почали вживати алкоголь та виясняти стосунки між собою, деякі відмовилися здавати гроші на «потреби підрозділу», за що були залишенні без відпустки.