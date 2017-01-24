Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики здійснили масштабний мінометний обстріл

По напрямку до Маріуполя в районі населеного пункту Красногорівка проросійські бойовики здійснили потужний мінометний обстріл, якого Збройні сили України не відчували на собі вже протягом декількох місяців. Про це на традиційному брифінгу у вівторок, 24-го січня, розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За минулу добу в районі Красногорівки, що на маріупольському напрямку, російсько-терористичні війська здійснили вкрай агресивний обстріл. Бойовики провели найбільший мінометний обстріл за останні декілька місяців. Майже три години сепаратисти поливали мінометним вогнем наші укріплення з боку Старомихайлівки. Всього було нараховано близько 80-ти вибухів снарядів з мінометів різних калібрів», - розповів полковник.
Як повідомлялося раніше, за минулі 24 години проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 51 раз. На Маріупольському напрямку було зафіксовано 26 збройних провокацій з застосуванням важкого озброєння. На Луганському напрямку противник порушував режим «тиші» 19 разів, застосовуючи 122-мм артилерію та міномети обох калібрів. На Донецькому напрямку відносне затишшя: з мінометів та гранатометів терористи здійснили 6 провокацій.