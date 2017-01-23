Террористы «ЛНР» и «ДНР» массово продают оружие населению

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В социальных сетях жители самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР» жалуются на оружейную торговлю, которую развернули боевики: сообщается, что террористы массово продают оружие местным жителям, поскольку им не хватает средств, которые им выплачивают за участие в боевых действиях против украинских военных. Кроме того, причиной массового попадания оружия в руки мирных жителей называют и нерегулярность зарплат у боевиков.На днях, в частности, был задержан местный житель Хрустального, у которого представители «народной милиции» обнаружили автомат Калашникова, разрешения на хранение которого у него не было. Как рассказал владелец оружия, он его купил у местного боевика за сравнительно небольшие деньги — 3 тысячи российских рублей (чуть больше 1500 гривен). Впрочем, таких случаев фиксируется в последнее время всё больше — торговля оружием налажена не только внутри ОРДЛО, но и на «экспорт».Как передаёт replyua.net, местными «правоохранителями» недавно были задержаны двое предприимчивых боевиков, которые поставляли оружие российским военным. Ещё один задержанный имел в своём арсенале порядка трёх тысяч патронов, 40 гранат и даже пулемёт — мужчина признался, что оружие купил также у местных террористов.