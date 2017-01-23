Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: 4 поранених

За добу, що минула, в зоні проведення антитерористичної операції в результаті ведення бойових дій жоден військовослужбовець ЗСУ не загинув, однак четверо отримали поранення. Про це сьогодні, 23-го січня, виступаючи на прес-конференції в Києві, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.
«Під час боїв за минулу добу поранення отримали четверо наших бійців. Загиблих немає», - зазначив він. Також полковник уточнив, що цих санітарних втрат Збройні сили України зазнали в наслідок збройних провокацій з боку проросійських бойовиків в різних районах на Донецькому напрямку. Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 22-го січня, російсько-сепаратистські війська обстріляли позиції сил АТО 41 раз. По напрямку до Маріуполя російський агресор обстрілював позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В окремих районах – Новотроїцькому, Красногорівці та Мар’їнці – було зафіксованого снайпера противника. На Луганському напрямку проросійські бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку крім вищезазначеної зброї сепаратисти використовували 120-ти міліметрові міномети. В районі Пісків було помічено снайпера.