валюта
СпецтемаМуждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять

В лавах ОРДЛО воює близько 30% громадян України - Тука

В лавах ОРДЛО воює близько 30% громадян України - Тука
Особовий склад бойовиків «ДНР» та «ЛНР» близько на 30% складається з громадян України. Про це розповів заступник міністра з питань окупованих територій та тимчасово переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє телеканал «112 Україна», передає replyua.net.

«На сьогоднішній день в лавах ОРДЛО проти української влади та Збройних сил України воює 30 процентів українських громадян. Це особи, які були завербовані в ряди російсько-сепаратистських війсь протягом майже трьох років війни на Донбасі», - зазначив він. Крім того Тука наголосив, що ще 30% всієї «армії» терористів складають кадрові військові Збройних сил Російської Федерації. «За різними даними, приблизно 30 відсотків проросійських бойовиків – це регулярні війська Росії, які постійно знаходяться на території України», - наголосив заступник міністра.

За йог словами, всі інші – це так звані «козачки», які фактично являються непідконтрольними або контролюються лідерами «Л/ДНР». Як повідомлялося раніше, у зв’язку з тиском на Росію санкцій з боку Євросоюзу та США, Москва змушена значно скоротити фінансування ОРДЛО. Також російські окупанти відмовляються лікувати поранених бойовиків та намагаються приховувати бойові втрати.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»
Важное за сутки
22 янв 2017
18152

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, остро отреагировал на публикацию во многих украинских СМИ, в только числе и на нашем ресурсе, снимков, сделанных в Вашингтоне в день инаугурации

23 янв 2017
10287

Российские власти резко прокомментировали проект закона об исключительности украинского языка

Появился комментарий официальных российских властей по поводу планов ВР принять закон о привилегиях для украинского языка, передает replyua.net. Так, по мнению главы комитета Госдумы РФ по

22 янв 2017
6251

Муждабаев: вообще, за такое наградной отдел разгоняют, Петр Алексеевич

Айдер Муждабаев прокомментировал на своей странице в Фейсбуке крайне неудобную ситуацию, в которой оказался Президент Украины и представители его Администрации после награждения нескольких граждан

Последние новости

Керувати ПАРЄ знову буде проросійський Аграмунт

Дипломат: головування України в ООН – це перемога українських дипломатів над календарем

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: 4 поранених

Дипломат: Киев должен дать Трампу возможность проявить себя

Лавров досі стурбований деякими заявами Порошенка

Эксперт: открывшиеся факты Луценко могут приблизить Путина к Нюрбергу

Берлускони призвал Запад сделать РФ свои союзником и другом

У Маріуполі поліцейська собака виявила наркотики

Эпидемия трех вирусов способна привести к уничтожению человечества – ученые

Українські землі поступово звільняються: військові взяли стратегічну висоту поблизу Стаханова

"Таких треба просто викидати": Гройсман зробив декілька важливих заяв щодо контролю бізнесу

Дипломат: яка може бути емміграція, після того, що нам вдалося пережити в Україні?

Тимчук: Бойовики будуть захоплювати нові території України

Российский спортсмен раскрыл правду о системе допинга в РФ

В лавах ОРДЛО воює близько 30% громадян України - Тука

В Кремле рассматривают два сценария «возвращения» Украине Донбасса на своих условиях

Кремль все більше відмовляється від бойовиків "ЛНР" та "ДНР" - розвідка

Медведев самый честный российский «правдоруб» – санкции США остаются

Украинский эксперт рассказал о важном шаге по Трампу и России в США

Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"

 Новости за день