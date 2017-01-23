В лавах ОРДЛО воює близько 30% громадян України - Тука

Особовий склад бойовиків «ДНР» та «ЛНР» близько на 30% складається з громадян України. Про це розповів заступник міністра з питань окупованих територій та тимчасово переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє телеканал «112 Україна», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день в лавах ОРДЛО проти української влади та Збройних сил України воює 30 процентів українських громадян. Це особи, які були завербовані в ряди російсько-сепаратистських війсь протягом майже трьох років війни на Донбасі», - зазначив він. Крім того Тука наголосив, що ще 30% всієї «армії» терористів складають кадрові військові Збройних сил Російської Федерації. «За різними даними, приблизно 30 відсотків проросійських бойовиків – це регулярні війська Росії, які постійно знаходяться на території України», - наголосив заступник міністра.
За йог словами, всі інші – це так звані «козачки», які фактично являються непідконтрольними або контролюються лідерами «Л/ДНР». Як повідомлялося раніше, у зв’язку з тиском на Росію санкцій з боку Євросоюзу та США, Москва змушена значно скоротити фінансування ОРДЛО. Також російські окупанти відмовляються лікувати поранених бойовиків та намагаються приховувати бойові втрати.