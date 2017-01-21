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Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є вбиті

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є вбиті
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець ЗСУ, поранених українських захисників не було. Про це у суботу, 21-го січня, під час традиційного брифінгу в Києві розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.

Він зазначив, що по напрямку до Луганська за минулу добу проросійські бойовики здійснили 5 збройних провокацій, а на донецькому напрямку терористи обстрілювали лише Авдіївку та Зайцеве і лише в другій половині доби. «На цих напрямках сталося декілька важких перестрілок. При тому що в районі Донецького аеропорту та на Світлодарській дузі зберігалося затишшя», - зазначив полковник.

Крім того у повідомленні штабу АТО зазначається, що на Маріупольському напрямку російсько-сепаратистські війська здійснили 17 обстрілів з яких один – з застосування забороненого Міськими угодами озброєння. Як повідомлялося раніше, за даними Міноборони, в населеному пункті Оленівка, який знаходиться під контролем бойовиків, терористи здійснили обстріл автобусу з мирними громадянами. В результаті обстрілу поранення зазнала одна жінка. Про причетність бойовиків свідчить отвори від куль з боку окупованих територій.
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