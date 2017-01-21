За словами прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, Мінські домовленості від 12-го лютого 2015 року має виконувати українська вдала та проросійські бойовики на Донбасі, а Росія не повинна нічого виконувати, оскільки вона не являється стороною конфлікту а лише виступає гарантом в даному процесі. Про це він розповів під час розмови з кореспондентом британського телеканалу ВВС, повідомляє російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
«Російська Федерація не являється країною-стороною конфлікту, тому виконувати Мінські годи ми не повинні. Ми являємося стороною гаранту виконання цих домовленостей як і Німеччина та Франція», - заявив Пєсков. Також він наголосив, що «Мінські угоди має виконувати українська влада та хлопці з Донбасу». Таким чином він заперечив причетність РФ до війни на Донбасі всупереч всім раніше зробленим заявам, які підтверджують інші факти. Крім того ГУР Міністерства оборони України має низку доказів присутності кадрових військових Збройних сил Росії на окупованих територіях України. Як повідомлялося раніше, в бандформуваннях «ДНР» та «ЛНР» виникають сутички між кадровими військовими ЗС РФ та бойовиками-найманцями, які приводять до не бойових втрат.