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В «ДНР» население заставляют ставить подписи под петицией против Украины

В «ДНР» население заставляют ставить подписи под петицией против Украины
Самопровозглашенные власти «ДНР» продолжают собирать подписи под петицией, которую хотят направить в ООН и ОБСЕ, передает replyua.net. Отмечается, что пророссийские террористы намерены дискредитовать украинские Вооруженные силы. По информации координатора группы «ИС» Дмитрия Тымчука, боевики ведут подготовку над документом, в котором украинских военных обвиняют в срыве выполнения подписанных в Минске соглашений. К тому же, террористы хотят предоставить факты, доказывающие «преступные» действия ВСУ по отношению к мирному населению оккупированных территорий. Приказ о подготовке такого документа бандиты получили от кураторов из Кремля.

Чтобы собрать подписи в различных районах оккупированной Донецкой области, пророссийскими боевиками была организована работа так называемых «приемных» общественного движения «Донецкая Республика». Отмечается, что в целом началась работа примерно 35 подобных приемных.

Дмитрий Тымчук также сообщил, что пророссийские террористы собрали примерно 370 тысяч подписей, которые распределены в отдельные тома. По состоянию на сегодняшний день таких томов около двух сотен. Более того, добавил Тымчук, все лица, поставившие подписи под петицией, пройдут проверку на лояльность к украинской власти.
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