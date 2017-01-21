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Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО

Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО
В интервью журналистам «Обозревателя» Юрий Колесников, являющийся военным экспертом и ветераном АТО, заявил, что подконтрольные Путину войска на оккупированном Донбассе начали очистку лесопосадки для собственных танков, очевидно ведя подготовку к «дембельскому аккорду» перед тем, как покинуть Донбасс, передает replyua.net. При этом Колесников уверен, что российские войска просто так мирно не покинут украинскую территорию и, очевидно, они хотят сделать так, чтобы после них осталась выжженная земля.

Ветеран АТО также выразил уверенность в том, что реализация его прогноза реальна уже в нынешнем году, так как РФ не имеет необходимых ресурсов, чтобы более длительное время воевать на Донбассе.

Недавно от представителей украинского Главуправления разведки поступила информация о резко увеличившемся количестве случаев дезертирства и добровольного ухода из оккупированных территорий Донбасса представителей соединений и частей первого и второго армейского корпуса ВС России. Соответствующая информация была размещена на странице пресс-службы ГУР оборонного ведомства в соцсети. В частности, в сообщении подчеркивалось, что на территории расположения 11-го отдельно мотострелкового пола 1 АК России возглавляющий отделение застрелил одного из своих подчиненных.
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