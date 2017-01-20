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Сеть потрясла история кошки, из которой боевики «ДНР» сделали растяжку

Сеть потрясла история кошки, из которой боевики «ДНР» сделали растяжку
Украинские пользователи социальных сетей шокированы историей кошки Чучи, из которой террористы оккупированной части Донецкой области (самопровозглашённой «ДНР») попытались сделать растяжку для мины. Подробности о кошке, которую героически спасли украинские военные в «серой зоне», рассказала своим подписчикам в Facebook Ольга Халченко, являющаяся волонтёром международного фонда «Возрождение».

Как сообщает replyua.net со ссылкой на публикацию Ольги, в результате зверств у кошки диагностировано посттравматическое расстройство, с которым ей придётся жить до конца своих дней. Волонтёр рассказала в соцсетях, что измученное животное было обнаружено в, как позднее оказалось, заминированном шкафу: противник, по всей видимости, предполагал, что военные ВСУ пострадают от растяжки, попытавшись достать кошку из шкафа — услышав кошачий крик, военные действительно стали пытаться освободить животное из шкафа.

Тем не менее, военнослужащие вовремя осознали опасность — кошку «вырезали» из заминированного шкафа через боковую часть. Спасти животное, как отмечает волонтёр, не удалось бы без сапёров, которые обезвредили мину, к которой была примотана Чуча. История моментально «разлетелась» по соцсетям, шокированные украинцы пишут, что авторы идеи использования кошки для растяжки «нелюди», что они «хотели сыграть на трепетном отношении украинцев к животным». Один из подписчиков в комментариях к посту написал, что «расцеловал бы» военных, которые пошли на риск ради питомицы.
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