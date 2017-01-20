Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: друга доба без втрат

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовослужбовець не загинув та не отримав поранення. Таким чином це вже друга доба поспіль, яка минула для української армії без втрат. Про це у п’ятницю, 20-го січня, під час традиційного брифінгу розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, в зоні проведення бойових дій на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув та не зазнав поранення», - зазначив полковник. Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські терористи відкривали вогонь по позиціям сил АТО 19 разів, з них двічі противник застосовував заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію. По напрямку до Маріуполя російсько-терористичні війська вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціям українських захисників в районах населених пунктів Водяне, Гнутове та Широкине. По напрямку до Донецька бойовики застосовували таку ж саму зброю під ворожим вогнем опинилися Авдіївка, Зайцеве та Луганське. На луганському напрямку терористи гатили з 120-ти міліметрових мінометів та застосовували гранатомети різних систем.