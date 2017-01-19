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Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики не хочуть виконувати Мінські домовленості

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики не хочуть виконувати Мінські домовленості
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, поранення отримали двоє наших захисників. По напрямку до Маріуполя противник продовжує активно використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це під час свого виступу на традиційному брифінгу у четвер, 19-го січня, розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає replyua.net.

«Біля Азовського моря ситуація продовжує залишатися дуже напруженою. На даному напрямку російсько-терористичні війська відкривають вогонь з важкого озброєння як вночі, так і вдень. Дуже активно використовуються гармати 152-х міліметрів. Практично кожна позиція сил АТО потрапляє під ворожий обстріл кожної доби», - наголосив полковник. В той самий час він підтвердив інформацію про те, що протягом минулої доби жоден український солдат не загинув, а поранення отримали двоє.

Як повідомлялося раніше, протягом минулих 24 годи російські окупанти активно застосовували заборонену Мінськими угодами зброю, здійснивши 37 обстрілів по всій лінії розмежування. Найгарячіше знову було на маріупольському напрямку, де терористи застосовували міномети, гранатомети, БМП та стрілецьку зброю. Крім того вогонь вів снайпер та застосовувалося важке заборонене озброєння.
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