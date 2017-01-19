Пєсков опинився у незручному становищі після питання про Донбас

У Кремлі не володіють точними даними з приводу того, в якому обсязі Російська Федерація фінансує окупований Донбас. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, скільки грошей виділяє Москва на підтримку та забезпечення терористів «ДНР» та «ЛНР», передає replyua.net.
«На це питання є відповісти не можу. Такою інформацією я не володію. Нічого сказати не можу», - зазначив він. В той самий час він наголосив, що нібито некоректно говорити про те, що «молоді республіки» утримуються за рахунок фінансування з казни Російської Федерації. «Таке питання являється некоректним. Безперечно, якась допомога виділяється, ми відправляємо гуманітарні допомоги. Однак точними даними особисто я не володію. Потрібно говорити за конкретні періоди або точні дати, і вирішувати це питання у відповідних компетентних органів», - пояснив Пєсков. Як повідомлялося раніше, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що незабаром Російська Федерація скоротить фінансування бойовиків «ДНР» та «ЛНР». Дана інформація привела в шок всіх учасників бандформування , що можливо і стало причиною різкого падіння рівня дисципліни серед терористів ОРДЛО.