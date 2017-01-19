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У лавах терористів "Л/ДНР" значно зросла кількість самогубств

У лавах терористів "Л/ДНР" значно зросла кількість самогубств
В лавах проросійських терористів за останні декілька тижнів значно зросла кількість випадків самогубств та самоушкоджень. Про це у четвер, 19-го січня, повідомляє Головне управління розвідки Міноброни України, передає replyua.net.

«В період з 7-го по 17-те січня поточного року в рядах 9-го окремого мотострілецького штурмового полку 1 АК Збройних сил Російської Федерації, який знаходиться в районі Пікузи, зафіксовано три випадки самогубства та 5 випадків свідомого нанесення собі тілесного ушкодження», - зазначається у повідомленні. «Значна кількість бойовиків, в основному місцеві мешканці, знаходять в стані апатії і не бачать більше сенсу воювати. В метою підвищення мотивації у виконані наказів вищого командування керівники загонів заявляють особовому складу про те, що їхні зарплати скоро зростуть», - повідомили у розвідці.

Крім того в 6-му окремому мотострілецькому полку 2 АК ЗС Росії спостерігається значний дефіцит живої сили, тому тих, у кого закінчився термін контракту, не відпускають додому. «Також окупанти продовжують боротися проти масового дезертирства. Контроль на блокпостах бойовиків як і раніше посилений», - зазначили у ГУР. Як відомо, протягом місяця у бойовиків значно впав рівень дисципліни.
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