У Росії "попустили" Захарченка: І питати б його ніхто не став. Клоун

Заяви ватажка незаконного збройного формування «ДНР» Олександра Захарченка про те, що Донбасу вже у 2018 році може опинитися в складі Російської Федерація являються не більшими «від цвірінькання горобця». Для Росії Донбас не потрібен ні в якому вигляді. Про це заявив російський журналіст Радзиховський Леонід, передає replyua.net.
«Подібні заяви Захарченка – це ніщо інше, як проста клоунада. Ну захотілося йому нагадати про те, що він ще є. Нажаль, для нього, нічого серйозного у нього немає, щоб ним нагадувати про себе. На сьогоднішній день він не може заявити про те, що його «молода республіка» процвітає, про те що їм вдалося досягти якогось успіху в різних сферах життєдіяльності. Ніхто до них не їде… Все, що йому залишається, - робити гучні заяви, які залюбки підхоплюють українські мас-медіа, створюючи для нього безкоштовний піар, але і він сумнівний», - розповів він.
«Сьогодні, завтра і ніколи Російській Федерації не треба буде Донбас в такому вигляді. Якби Росія хотіла приєднати Донбас, то вона зробила б це давним-давно. І ніхто б навіть не запитав думки у пана Захарченка щодо цього. Донбас зараз знищений повністю. А вугілля можна успішно добувати і в сусідній Ростовській області», - каже російський кореспондент.