Лавров зустрівся з керівником ОБСЄ

Російська сторона готова надати патрулям ОБСЄ стрілецьку зброю для проведення моніторингу ситуації на Донбасі. Однак при цьому спостерігачі мають виконувати моніторинг в зоні АТО та на військових об’єктах цілодобово. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Серій Лавров під час спільної прес-конференції з керівником ОБСЄ, головою МЗС Австрії Себастьяном Курцом, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
За словами Лаврова, російська сторона згідна з тим, щоб неозброєні представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ супроводжували так званих «представників місцевих органів правопорядку». «В той час, коли питання безпеки стоїть торцем, ми готові до того, щоб місцеві сил правопорядку супроводжувалися неозброєними представниками ОБСЄ. Я впевнений, що вони переконаються в тому, що вибори на Донбасі проходять чесно, прозоро та безпечно», - зазначив Лавров.
Також він заявив, що збройна місія ОСБЄ нібито суперечить Мінським домовленостям. В той самий час керівник ОБСЄ Себастьян Курц ще раз наголосив, що під час свого головування Австрія буде робити все необхідне для того, щоб СММ ОБСЄ на Донбасі розвивалася та отримувала нові технічні засоби для кращої роботи.