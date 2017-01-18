Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: без втрат в лавах ЗСУ

За минулу добу в лавах Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, дякувати Богу, ніхто не загинув та не зазнав поранення. Про це у середу, 18-го січня, на черговій прес-конференції розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«Сьогодні у Штабі АТО добрі новини: за добу, що минула, в результаті збройного протистояння ніхто не загинув та не отримав поранення. Не бойових втрат також не було», - зазначив полковник. Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби російсько-сепаратистські війська відкривали вогонь по позиціям ЗСУ по всій лінії розмежування. Загальна кількість обстрілів, яку зафіксували в українській армії, - 61 раз.
По напрямку до Маріуполя ситуація досі залишається найскладнішою. На даному напрямку російські найманці продовжують порушувати режим припинення вогню найчастіше. Зафіксовано обстріли з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї, було помічено снайпера. На луганському напрямку також був снайпер; вогонь сепаратисти вели з мінометів обох калібрів, гранатометів та стрілецької зброї. Донецький напрямок: бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.