Розвідка: Під час сутички з військовими ЗС РФ загинуло 3 бойовика

У лавах проросійський бойовиків «ДНР» та «ЛНР» за останній час значно збільшилася кількість не бойових втрат. Про це сьогодні, 17-го січня, на сторінці у Фейсбуці інформує прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.
«Минулої доби, 16-го січня, під час сутички між російськими військовими та контрактниками з числа місцевих мешканців у 1-му мотострілецькому батальйоні 9-го окремого мотострілецького полку морської піхоти відбулася сутичка, в якій було застосовано зброю. В результаті трьох найманців було вбито та ще дев’ятеро отримали поранення», - зазначається у повідомленні.
Крім того, за даними української розвідки, станом на вівторок 17-го січня у 6-му окремому мотострілецькому полку 2 АК Збройних сил РФ було зафіксовано 80 випадків самовільного залишання своїх підрозділів. Як повідомлялося раніше, у Новоазовську між представниками спецназу та бойовиками ОРДО виникла сутичка, в результаті якої останнім не пощастило – було поранено 20 осіб. Як відомо, за останній місяць в лавах російсько-сепаратистських військ значно погіршилася дисципліна, значно збільшилася кількість нещасних випадків та дезертирств.