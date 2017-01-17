Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики дещо "притихли"

За минулі 24 години на сході України в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців не було. Поранення отримали твоє наших солдат. Про це у вівторок, 17-го січня, на традиційному брифінгу у Києві розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.
«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України не було, поранення зазнали двоє бійців», - зазначив він. Полковник уточнив, що цих санітарних втрат українська армія зазнала в результаті підриву на вибуховому пристрої в Попаснянському районі. Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські терористи відкривали вогонь по позиціям сил АТО 41 раз. Маріупольський напрямок: Павлопіль потрапив під обстріл з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, Мар’їнка, Гнутове, Водяне, Широкине, Красногорівка опинилися під вогнем гранатометів та стрілецької зброї. Луганський напрямок: тут противник застосовував гранатомети на стрілецьку зброю. Донецький напрямок: під обстрілами гранатометів опинилися Авдіївка, Опитне, Миронівське та Луганське. Інформації про застосування забороненого Мінськими угодами озброєння немає.