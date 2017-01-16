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Бывший «новорос» просит боевиков сложить оружие

Бывший «новорос» просит боевиков сложить оружие
Житель Луганской области, присоединившийся к пророссийским боевикам после того, как поддался пропаганде «русского мира» принял решение принять участие в программе «Тебя ждут дома», организованной СБУ, передает replyua.net. Согласно информации пресс-центра СБУ, сепаратисту стало известно о существовании этой программы благодаря сети Интернет. Затем он сам прибыл в полицейский участок и сообщил о желании сдаться. В настоящее время мужчина пребывает дома вместе с членами своей семьи и содействует следствию. Сотрудники спецслужб выяснили, что если результаты досудебного расследования докажут отсутствие у боевика совершенных тяжких преступлений, он не будет нести уголовной ответственности.

«Приняв решение жить мирной жизнью, этот человек полностью уверен, что его решение правильное, поэтому он призвал остальных террористов не бояться и сделать так же, как и он» - сказали в СБУ.

Вместе с тем, следствие установило, что, пребывая вместе с террористами, сдавшийся мужчина осуществлял хозяйственную деятельность и нес службу на блокпостах. При этом увидев многочисленные беспорядки, грабежи и полностью разочаровавшись в «русском мире» бывший боевик решил бежать из места пребывания пророссийских террористов.
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