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В зоні АТО бойовики зазнали великих втрат

В зоні АТО бойовики зазнали великих втрат
Протягом минулого тижня семеро бойовиків самопроголошеної «ДНР» зазнали втрат в районі проведення АТО, ще чотирнадцять отримали поранення різної ступені тяжкості. Як повідомляє replyua.net, відповідна інформація була надана під час сьогоднішнього брифінгу прес-секретарем Міноборони України з питань АТО Олександром Мотузяником. Згідно з інформацією сайту Інформаційно-аналітичного центру РНБО України, за минулу добу в районі проведення бойових дій не загинув жоден український військовослужбовець, хоча один з них отримав поранення. Напередодні проросійські бойовики значно збільшили свою активність вздовж всієї лінії зіткнення, за винятком аеропорту Донецька.

Також Мотузяник розповів про цілу низку потужних обстрілів мінометами по місцях розташування українських військових. Загалом проросійськими терористами було випущено в районі Новогородського 54 міни. Також неспокійною була ситуація в Авдіївці: протягом шести годин ворожа сторона здійснювала обстріл із застосуванням мінометів з боку Ясинуватої. Більше того, ворог застосовував мінометі біля Новолуганського. За словами Олександра Мотузяника, ворожі сили активізують дії після того, як зайде сонце. В загальному, терористи за останні 24 години здійснили 24 ворожих обстріли. Серед них шість було здійснено із застосуванням важкого озброєння.
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