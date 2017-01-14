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Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка

Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка
Ватажки російсько-терористичних військ на Донбасі визначило, що проросійські бойовики втрачають боєздатність та самодисципліну через низьку морально-психологічну обстановку у бандформуваннях. Про це сьогодні, 14-го січня, на сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-служба ГУР Міністерства оборони України, передає replyua.net.

«9-го січня поточного року під час перевірки 32-х військових, яких привезли з території Російської Федерації, виявилося, що 28 з них знаходяться у непридатному для військової служби стані. Більшість з них просто непридатні через фізичний стан. Інші схильні до вживання алкоголю та наркотичних препаратів», - зазначено у повідомленні.

В той самий час у інформаційному листі розвідки вказується, що більша кількість «військових-контрактників», які знаходяться на службі в підрозділах 1 АК та 2 АК Збройних сил Російської Федерації на території окупованого Донбасу не хочуть продовжувати строк свого контракту через різні причини, серед яких низька зарплата та погані умови для життя. Як повідомлялося раніше, у лавах бойовиків ОРДЛО за останні кілька тижнів значно впав рівень дисципліни: збільшився рівень пияцтва та кількість випадків самовільного залишання військових частин.
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