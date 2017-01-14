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Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: противник активно застосовує заборонене озброєння

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: противник активно застосовує заборонене озброєння
За добу, що минула, в лавах Збройних сил України в наслідок бойових дій в зоні антитерористичної операції загиблих немає, поранення отримав один солдат. Про це на черговому брифінгу у суботу, 14-го січня, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За минулі 24 години під час бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Поранення отримав один наш боєць. Це сталося під час обстрілу противника в районі Зайцевого», - повідомив полковник. Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 62 обстріли по позиціям сил АТО. По напрямку до Маріуполя противник відкривав вогонь 23 рази, з яких 3 – з важкого озброєння; терористи гатили з мінометів, гранатометів та БМП, було зафіксовано снайпера. На Донецькому напрямку також було 3 обстріли з важкої артилерії; всього 22 збройні провокації. Тут російські найманці вели вогонь по позиціям сил АТО з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї; також було помічено роботу снайпера. На Луганському напрямку бойовики здійснили 8 обстрілів з застосуванням забороненого озброєння – 152-х та 120-міліментрові гармати не давали спокою нашим захисникам протягом усієї доби.
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