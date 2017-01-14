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Бойовики відкривали вогонь по контрольному пункту "Мар'їнка" - ДПСУ

Бойовики відкривали вогонь по контрольному пункту "Мар'їнка" - ДПСУ
Проросійські терористи відкривали вогонь по позиціям контрольно-пропускного пункту «Мар’їнка». Про це сьогодні, 14-го січня, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України на офіційному сайті, передає replyua.net.

«Напередодні, 13-го січня, ввечері російсько-сепаратистські війська відкрили вогонь по позиціям контрольного пункту пропуску «Мар’їнка». Обстріл тривав близько однієї години. Обстріл з боку ворога почався близько о 20-й годині. Бойовики стріляли зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів з боку окупованого населеного пункту Олександрівка. У той самий час представники ДПСУ вогонь у відповідь не відкривали», - зазначається у інформаційному листі. Крім того у повідомленні наголосили, що під час обстрілу на КПВВ «Мар’їнка» транспортних засобів та громадян не було. «Під час ворожого обстрілу жоден цивільний та військовослужбовець не загинув та не отримав поранення», - підкреслили прикордонники. В той самий час у повідомлені не зазначається, для чого бойовики обстрілювали КПВВ. Як повідомлялося раніше, за даними української розвідки, проросійські терористи отримали наказ від командирів знищувати об’єкти інфраструктури у прифронтовій зоні для прикриття слідів розкрадання коштів на відбудову.
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