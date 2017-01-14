Известная участница АТО из Чечни поделилась своим прогнозом о восстании на Донбассе

Снайпер из Чечни Амина Окуева, воевавшая на стороне Украины в районе проведения АТО, заявила, что проживающие на оккупированных Россией территориях люди уже полностью уверенны в том, что ничего хорошего от так называемых «властей» ждать не приходится, но для начала восстания этого очень мало, передает replyua.net.
«Проживающие на оккупированных Кремлем территориях люди прекрасно осознают, что ни к чему хорошему им не стоит готовиться. Однако это вряд ли изменит ситуацию, так как для российской власти неудовлетворение людей, проведение мирных акций протеста и митингов – это пустой звук. В связи с этим, если не осуществить военное вмешательство со стороны ВСУ, ничего не получится. Вместе с тем, люди уже более сознательно начали относиться ко всему, что происходит, и это имеет большое значение», - отметила снайпер.
Также есть информация, что Сергей Костинский, являющийся членом Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания, сообщил, что на Донбассе вновь будет вещать «Украинское радио». В частности, услышать самую главную радиостанцию в стране можно будет в городе Часов Яр (Донецкая область), на частоте 873 кГц с показателем мощности в пределах 50 кВт.