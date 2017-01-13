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Політолог про розширену версію статті Пінчука: змін не відбулось

Політолог про розширену версію статті Пінчука: змін не відбулось
Політолог Олеся Яхно-Белковська на власній сторінці в Фейсбук проаналізувала так звану «розширену версію» статті олігарха Віктора Пінчука для Wall Street Journal, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні, тринадцятого січня 2017 року, на ресурсі «Українська правда» було опубліковано повну версію статті Пінчука – мовляв, у статті, розміщеній Wall Street Journal, було вилучено чи не половину всього матеріалу, і тому її пасажі звучали доволі дивно і болісно для українців. Аналізуючи нову версію статті, політолог зауважує, що у ній не з’явилось нічого принципово нового, але зникли пропозиції про проведення виборів на Донбасі. Останній факт свідчить про те, що плани Російської Федерації провалилась. Зокрема, Кремль не зміг нав’язати нам політичні зміни шляхом військової агресії, роздмухати політичну кризу (через те, що суспільство категорично не сприймає бойовиків у парламенті), засунути в лави української влади представників терористів та просунутись вглиб України військовим способом.

Все вищеперераховане свідчить про те, що це саме Кремль зараз має йти на поступки у питанні Донбасу, а якщо простіше – негайно забрати звідти свої війська, - наголошує політолог.
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