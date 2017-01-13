Донік: є два можливі варіанти скандалу з Муратово

Блогер на волонтер Роман Донік на власній сторінці в Фейсбук пояснив з чим пов’язана чергова «зрада» щодо вояків 93 бригади, - про це інформує replyua.net.
Так, Донік розповів, що зараз здійснюється масовий обзвін волонтерів з повідомленнями про те, що очільники 93 бригади змушують солдатів займатись мародерством у селищі Муратово. При цьому, при проханні назвати які саме роти 93 бригади знаходяться там, особи, що телефонують, повідомляють про роти, які базуються зараз у Кримському. Як уже зазначалось, тема, яку обсмоктують у таких телефонних дзвінках – мародерство – мовляв, командири змушують збирати у населеному пункті лом кольорових металів і здавати його у найближчі пункти прийому.
Донік зауважує, що Муратово – цілком жиле селище, там є робоча ферма. Відтак, великої кількості покинутих домів там немає, а у тих небагатьох, які покинули мешканці, з три роки війни винесено все. Також волонтер зауважує, що всі пункти прийому металобрухту у зоні АТО знаходяться під контролем СБ України. відтак, пояснень цієї ситуації може бути два – по-перше, щодо якогось порушника проводиться розслідування, а тому він заздалегідь створює «інформаційний шум». Друге пояснення – спроба відволікти керівництво від невиконання власних зобов’язань.