Білорусь захищає бійця "ЛНР", який вбивав українських солдат

Представники силових відомств Білорусі не знайшли приводу для притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Трофімова Сергія, який раніше визнав, що вбивав громадян України в складі терористичної організації «Луганська народна республіка». Як передає replyua.net, вбивця може залишитися на свободі через свавілля білоруської влади.
За даними силовиків Білорусі, Трофімов у бандформуванні мав військову спеціальність водій-механік: він займався ремонтами танків Т-64. Крім того чоловік регулярно перебував на варті, охороняючи військові об’єкти терористів. Документації, яка б підтверджувала його участь у бойових діях та отримання ним грошової винагороди за це, немає. У 2016 році з ним було проведено профілактичну бесіду в зв’язку з участю у бойових діях на території іноземної держави. Крім того Трофімова наразі чекає судово-медична експертиза яка має визначити рівень психічного стану колишнього бойовика «ЛНР». Раніше повідомлялося, що Сергій Трофімов визнав свою участь в терористичному формуванні «ЛНР». Крім того він заявив, що власноруч займався вбивством українських солдат. Наразі залишається невідомо, чому білоруські силові відомства відмовляються приймати дану інформацію до уваги.