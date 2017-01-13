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Білорусь захищає бійця "ЛНР", який вбивав українських солдат

Білорусь захищає бійця "ЛНР", який вбивав українських солдат
Представники силових відомств Білорусі не знайшли приводу для притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Трофімова Сергія, який раніше визнав, що вбивав громадян України в складі терористичної організації «Луганська народна республіка». Як передає replyua.net, вбивця може залишитися на свободі через свавілля білоруської влади.

За даними силовиків Білорусі, Трофімов у бандформуванні мав військову спеціальність водій-механік: він займався ремонтами танків Т-64. Крім того чоловік регулярно перебував на варті, охороняючи військові об’єкти терористів. Документації, яка б підтверджувала його участь у бойових діях та отримання ним грошової винагороди за це, немає. У 2016 році з ним було проведено профілактичну бесіду в зв’язку з участю у бойових діях на території іноземної держави. Крім того Трофімова наразі чекає судово-медична експертиза яка має визначити рівень психічного стану колишнього бойовика «ЛНР». Раніше повідомлялося, що Сергій Трофімов визнав свою участь в терористичному формуванні «ЛНР». Крім того він заявив, що власноруч займався вбивством українських солдат. Наразі залишається невідомо, чому білоруські силові відомства відмовляються приймати дану інформацію до уваги.
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