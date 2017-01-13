В «ДНР» неожиданно потребовали провести проверку военных резервов

Также Тымчук написал, что руководители этих тактических групп получили приказ о продолжении работы над увеличением материально-технической базы, которая должна обеспечить боевую способность и провести за ними «специальный учет». Россия приказала бригадам «ДНР» проверить, есть ли у боевиков так называемый «неприкосновенный запас», в каких условиях он храниться и, если их не хватает, выделить их из существующих запасов. Координатор ИС подчеркнул, что ряд командиров встретили такой приказ с неудовлетворением.
Недавно появилась информация, что боевики «ЛНР» в текущем году планировали провести активные военные учения. На сегодняшний день организованы учебные сборы руководства взводов артиллерийских корректировщиков.