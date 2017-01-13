РФ перебросила в Донецк 15 грузовиков с боевиками «ДНР» - Тымчук

Нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook сообщил, что командованием подконтрольных России террористических войск в район передовой недалеко от Донецка было переброшено 15 грузовых автомобилей, передает replyua.net. По информации эксперта, наиболее активно террористы перемещают транспорт в Буденовский район Донецка, откуда принадлежавший оккупантам транспорт передвигается к линии разграничения.
Кроме того, по информации Тымчука, недалеко от Горловки подконтрольные России боевики начали вести активную работу над созданием мобильной огневой группы. В связи с этим из оккупированного Енакиево был осуществлен переброс трех грузовых автомобилей, перевозящих минометы 120-мм, три единицы МТ-ЛБ и двух автокунгов. Примечательно, что недавно появилась информация о том, что на Донбассе из принадлежавшего России учебного центра были дезертированы одиннадцать российских сотрудников, которые выразили неудовлетворение размером зарплаты и тем, что они участвовали в боях.
Накануне в пресс-штабе АТО сообщили о существенном ухудшении ситуации в районе АТО. Так, украинские защитники, пытаясь отразить нападение пророссийских боевиков, понесли потери.