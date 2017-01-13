На оккупированных землях Донбасса начнет вещание «Украинское радио»

«Зеленый свет» на транслирование в зоне антитеррористической операции был дан Нацсоветом по вопросам телерадиовещания Украины. «Украинское радио» будет транслироваться на захваченных землях востока нашей страны с частотой 873 кГц с райцентра Часов Яр, что в Донецкой области. Как передает replyua.net, данные об этом были опубликованы на официальном ресурсе Нацсовета.
В обнародованном сообщении на ресурсе говорится, что технически трансляция сможет распространяться не только на земли востока государства, которые находятся под контролем киевских властей, но и на значительной части территорий, находящихся под оккупацией боевиков. Однако свой старт трансляция сможет взять приблизительно через девяносто дней. «Украинское радио» будет звучать в дневное и ночное время суток. Однако при этом отмечается, что радиовещание, которое будет осуществляться в ночное время суток, будет иметь более качественное звучание и сможет распространяться на почти все захваченные пророссийскими боевиками земли двух областей.
В сообщении также отмечается, что на той волне, которая будет транслироваться на захваченных боевиками землях нашей страны, можно будет услышать подготовленные специально для жителей оккупированных регионов программы, как «Голос Донбасса» и «Радио Свобода».