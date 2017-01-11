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Доник: "победители" тендеров опять наживаются на войне в Украине

Доник: "победители" тендеров опять наживаются на войне в Украине
Волонтер и блогер Роман Доник сообщает, что опять отличилось предприятие ПО «Харьков», проигравшее тендер на пошив флисовых кофт для участников антитеррористической операции на Востоке Украины, однако подменили при этом материал на более дешевый, - передает replyua.net.

Доник пишет: «Опять ПО Харьков. Ну, то самое, что форму из 2701 гнали. Теперь флиски. Отшили несколько тысяч флисовых кофт, подменив материал на более дешевый. Polartec, и другие попадающие под ТУ материалы, и рядом не валялись. Часть таких флисок уже попали в АТО. И самое интересное - ПО «Харьков» пролетело с тендером по пошиву флисок в конце года. Скорее всего, взяли субподряд у кого-то из победителей. Привычки вора удивительно сильны».

Блогер подчеркивает: «Уже даже известно кто из победителей тендера им перезаказал из за того, что не успевал. Кому то будет бо-бо». Пользователи социальных сетей прокомментировали этот пост Доника так: «Пока подобные эпизоды будут оставаться безнаказанными, будем не раз еще удивляться. Совесть не проснется, ждать бесполезно!». На это волонтер ответил: «Велика вероятность, что не будут оставаться безнаказанными».
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