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Аброськін: у Костянстинівці затримали трьох терористів

Аброськін: у Костянстинівці затримали трьох терористів
Очільник Донецької поліції В’ячеслав Аброськін на власній сторінці в Фейсбук поділився новинами щодо затримання трьох прихильників терористичного угруповання ДНР, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні, сьомого січня 2017 року, у місті Костянтинівка силовики здійснили арешт трьох чоловіків, які активно підтримували так звану ДНР навесні 2014 року. За словами Аброськіна, серед заарештованих сепаратистів є і колишній працівник поліції – на початку 2014 року він очолював лінійний відділ у Костянтинівці (звільнився у листопаді 2014 року). За інформацією правоохоронців, після звільнення цей фігурант справи вів доволі замкнений спосіб життя і не афішував своєї співпраці з терористами. Крім того, затримано ще двох чоловіків, які допомагали терористам – зокрема, стояли на блок-постах. Затримані стверджують, що грошей за свою діяльність не отримували.

Також затримані розповіли, що після того, як Костянтинівку було звільнено, вони вирішили залишитись на підконтрольній території, наголошуючи, що зв’язків з колишніми «товаришами по зброї» не підтримують. Силовики нагадують, що для терористів так званих Л/ДНР запущено програму «На тебе чекають вдома» - за нею бойовики, які не вчиняли тяжких злочинів, можуть бути звільнені за рішенням суду за умови визнання винуватості та активної співпраці зі слідством.
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