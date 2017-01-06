Новини з зони АТО за минулу добу (05.01.17)

За минулі 24 години під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримав один військовослужбовець. Загиблих в лавах Збройних сил України немає. Про це під час традиційної прес-конференції у п’ятницю, 6-го січня, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує replyua.net.
«За минулу добу під час збройних провокацій противника жоден український солдат не загинув. Нажаль не обійшлося без поранених: одного бійця було відправлено до лікарні», - зазначив полковник. В той самий час він уточнив, що втрат ЗСУ зазнали на Луганському напрямку. Раніше зазначалося, що за добу 5-го січня російсько-терористичні війська продовжили порушувати режим припинення вогню по всій території розмежування. Терористи здійснили 32 збройні провокації. По напрямку до Луганська бойовики гатили по нашим позиціям з 120-міліметрових мінометів та гранатометів різних систем. Крім того було помічено ворожого снайпера. По напрямку до Маріуполя терористи стріляли з мінометів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку сили АТО переживали артилерійський обстріл: проросійські сепаратисти гатили з заборонених 152-х міліметрових гармат, крім того застосовували міномети та гранатомети.