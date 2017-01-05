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2 января возле Марьинки погиб боец АТО

2 января возле Марьинки погиб боец АТО
В пресс-службе Лозовского горсовета проинформировали о гибели 2 января текущего года Сергея Петрищева, родившегося в 1971 году. Как передает replyua.net, он был офицером в 92-й отдельной механизированной бригаде. Отмечается, что Петрищев был жителем города Лозовая, что в Харьковской области. Похороны военнослужащего должны состояться на центральном кладбище завтра, 6 января.

Также в украинской столице 2 числа текущего месяца была проведена прощальная церемония со старшим сержантом Леонидом Проводенко, который проходил службу в 12-м отдельном мотопехотном батальоне и имел позывной «Козак». Согласно имеющимся сведениям, его убили недалеко от населенного пункта Крутая Балка, что в Донецкой области. Проводы его в последний путь состоялись в Киеве на улице Институтской, а похоронен защитник территориальной целостности Украины на Лукьяновском военном кладбище. До того, как на Донбассе начались активные боевые действия, Леонид Проводенко проживал в Луганской области, селе Михайловка. Добровольцем на фронт он решил уйти 6 августа 2014 года.

Отметим, что 17 декабря 2016 года была проведена церемония прощания с гражданином РФ, воевавшим в зоне АТО на стороне ВСУ.


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