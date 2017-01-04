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Курц назвав головну умову для проведення виборів на Донбасі

Курц назвав головну умову для проведення виборів на Донбасі
Міністр закордонних справ Австрії та новий керівник ОБСЄ Себастьян Курц заявив, що для початку процесу місцевих виборів на окупованих територіях потрібно виконати одну просту умову, яка прописана першою в Мінських домовленостях – припинити ведення бойових дій. Про це він заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у Маріуполі, яка проходить сьогодні, 4-го січня, інформує replyua.net.

Він зазначив, що успішність роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі прямо пропорційна з повним припиненням вогню. «Повне припинення вогню. Не часткове. Не просто припинити застосовувати важке озброєння. Повне припинення вогню! Ніяких вибухів та пострілів. При цьому спостерігачі ОБСЄ повинні мати повний та безперешкодний доступ до всіх ділянок Донецької та Луганської областей. Лише при таких умовах можна забезпечити чесних та вільних виборів в окупованому Донбасі», - наголосив Курц.

У той самий час глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін зауважив, що крім вільного доступу по всій території зони АТО СММ ОБСЄ має отримати безперешкодний доступ до непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону.
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