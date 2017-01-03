Новий керівник ОБСЄ приїхав в зону АТО

Голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та керівник ОБСЄ – міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц нещодавно приїхали до Маріуполя. Про це у вівторок, 3-го січня, повідомляє прес-центр МЗС на своїй сторінці у Твіттері, передає replyua.net.
«Нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін та глава ОБСЄ Себастьян Курц приїхали до міста Маріуполь. Наразі перед ними насичена програма», - зазначили у інформаційному листі. Як повідомлялося раніше, 3-4 січня 2017 року новий керівник ОБСЄ Себастьян Курц та глава українського МЗС Павло Клімкін запланували робочий візит до Донецької області. Перед міністрами стоїть завдання – обговорити подальша дії ОБСЄ на 2017 рік у досягненні миру на Донбасі. Мова піде за розгортання у деяких районах Донеччини та Луганщини збройної місії ОБСЄ. Також Клімкін та Курц мають обговорити зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для ефективнішого виконання спостереження та верифікації виконання Мінських угод. Також міністри мають зустрітися з представниками органів місцевої та обласної адміністрацій, представниками СММ ОБСЄ. Як відомо, з 1-го січня поточного року Австрія перейняла керівництво у ОБСЄ в Німеччини.