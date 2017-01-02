валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам

Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам
Блогер та волонтер Юрій Мисягін на власній сторінці в Фейсбук поділився ще одним цікавим нарисом із життя передової, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує читачам про чергове «шедевральне» відео проросійського пропагандиста британського походження Грема Філіпса. Псевдожурналіст, сумновідомий тим, що цькував українського бранця Володимира Жемчугова, цього разу зняв відео з передової терористів неподалік Світлодарської дуги. Так, Філіпс в окопі поруч з терористами пробував коментувати стрільбу артилеристів збройних сил України. За його словами, удари не надто точні – снаряди втрапляють поза позиціями луганських бойовиків.

Блогер зауважує, що завдяки Грему Філіпсу бойовики на тих позиціях більше не жартують. Відео, зняте пропагандистом, «засвітило» позиції терористів і українські артилеристи змогли скорегувати свій вогонь. Відтепер дехто не повернеться воювати на українську землю більше ніколи, - підсумовує волонтер. Нагадаємо, Грем Філіпс – журналіст британського походження, який з початком російської агресії проти України приїхав на територію, непідконтрольну Україні, для того, щоб пропагувати ідеї так званої «Новоросії».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Виктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения
Важное за сутки
02 янв 2017
27838

Виктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Известный украинский журналист и блогер Виктор Уколов в своем блоге пишет о том, что самый лучший ответ олигарху Виктору Пинчуку, который разразился своими прокремлевскими взглядами на страницах

02 янв 2017
17273

Российский куратор «ДНР» открыто признался в причастности Путина к военным действиям на Донбассе

Александр Жучковский, являющийся пособником самопровозглашенной «ДНР» из России, многократно утверждающий, что Россия непосредственно руководит сепаратистами на Донбассе, в очередной раз озвучил

02 янв 2017
13179

Аксьонова розлютило святкування дня народження Бандери: Людожери

Святкуючи день народження головного українського націоналіста Степана Бандери та влаштовуючи в честь цього смолоскипну ходу українці власноруч знищують державність та власний імідж перед світовим

Последние новости

Самый старый человек в мире отпраздновал 146-летие

Новий кривавий бунт в тюрмі в Бразилії

На кордоні РФ з Естонією – двокілометровий затор

Доник: дело не в Порошенко, а в системе, которая не изменилась

Социальные сети высмеивают версию Пашинского об инциденте

Понтифик о педофелии в церкви: это грех, который нас позорит

Маккейн: ми можемо ще більше ослабити й так слабку економіку росіян

Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей

Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника

Маккейн розповів що він думає про «план Кісінджера»

У Бразилії є загиблі під час тюремного бунту

Премьер-министра Израиля подозревают в совершении преступления

Ученые из Германии нашли овощ, решающий проблему никотиновой зависимости

Куба отмечает годовщину революции демонстрацией военной мощи

Зберегти кремлівські таємниці: суд над Улюкаєвим пройде у закритому режимі

Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам

Крымский Бандеровец о новогодней ночи в Новоозерном Сакского района

У російських політиків чергова істерика: через смолоскипну ходу до Дня народження Бандери

Более 60 человек погибли в результате тюремного бунта в Бразилии

Манн: Израиль может стать спасительной волшебной палочкой для Трампа

 Новости за день