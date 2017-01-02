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Террористы 21 раз обстреляли украинские земли Донбасса

Террористы 21 раз обстреляли украинские земли Донбасса
На протяжении сегодняшнего дня, согласно информации на 18 часов 00 минут, террористические НВФ на украинском Донбассе провели двадцать одну атаку по позициям украинских военнослужащих на востоке Украинского государства. Такие данные в своем аккаунте в «Фейсбуке» привел штаб АТО.

Как информирует replyua.net, в отделе по связям с общественностью центра АТО отметили: «Такие населенные пункты на украинском Донбассе как Павлополь, Лебединский и Широкино агрессор обстрелял, используя стрелковое оружие, а также ручные базуки. При помощи 82 калибра артиллерии бандитские формирования нанесли огневые удары по Водяном и Широкино. А используя боевую машину пехоты и крупнокалиберные артиллерийские системы калибра в 120 миллиметров, пророссийские захватчики наших земель обстреляли Широкино».

Кроме того в пресс-центре отмечается, что вражеский снайпер осуществлял прицельную стрельбу по Гнутово. Стреляли террористы также из ракетных комплексов, предназначенных для уничтожения танков, и по Талаковке. Что касается Луганской области, то там вражеские силы поливали огнем стрелкового оружия Лабачево и Новозвановку. А вот в донецком регионе обстрелам подверглась Северная Авдеевка и Зайцево.
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