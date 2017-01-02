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П'яний бойовик під час сварки підірвав своїх товаришів

П'яний бойовик під час сварки підірвав своїх товаришів
Напередодні святкування нового року, 31-го грудня 2016 року, в лавах проросійських терористів на підґрунті алкоголю між офіцерами та солдатами виникла словесна перепалка. Один з п’яних рядових не витримав та зірвав ручну гранату. В результаті вибух загинуло 4 особи. Про це повідомив прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що дана пригода трапилася у в 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти. Проросійський терорист, який зірвав гранату, перебував у стані алкогольного сп’яніння. В результаті загинуло троє солдатів та один офіцер. Поранення отримали ще двоє. Також, за даними української розвідки, в 7-й окремій мотострілецькій бригаді противника станом на 1-ше січня поточного року близько 14 відсотків військовослужбовців вважаються самовільно зниклими з території військових частин. В той самий час ГУР зазначає, що не дивлячись на те, що до лав терористів прибули російські штатні офіцери для відновлення дисципліни, кількість дезертирів та померлих від зловживання алкоголем та наркотиками в рядах терористів збільшується.
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