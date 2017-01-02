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Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є поранені

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є поранені
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в лавах Збройних сил України загиблих немає. Четверо наших захисників отримали поранення. Про це у понеділок, 2-го січня, виступаючи на черговій прес-конференції в Києві, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.

«За добу, що минула, в лавах Збройних сил України в результаті бойових дій на Донбасі загиблих не було. Проте не обійшлося без поранених: чотирьох наших бійців було госпіталізовано», - повідомив він. Проте в той самий час полковник не розповів, де саме українська армія зазначала даних санітарних втрат.

Як повідомлялося, за минулу добу російсько-терористичні війська 38 разів порушували режим припинення вогню. По напрямку до Маріуполя знову було найгарячіше. Тут сепаратисти здійснили 26 збройних провокацій по позиціям сил АТО. Бандити застосовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку противник стріляв по позиціям українських захисників 9 разів, застосовуючи ті ж самі види озброєння. На Донецькому напрямку російські найманці відкривали вогонь тричі з застосуванням гранатометів та стрілецької зброї.
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