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Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: противник "привітав" ЗСУ з Новим роком артобстрілом

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: противник "привітав" ЗСУ з Новим роком артобстрілом
За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції в результаті бойових дій загиблих серед українських солдат немає. Поранення отримав один військовослужбовець. Про це під час прес-конференції в Києві у неділю, 1-го січня, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.

«За минулі 24 години в зоні проведення АТО в наслідок бойових дій жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув. Поранення отримав один наш солдат», - зазначив полковник. В той самий час Мотузяник пояснив, що це сталося в наслідок обстрілу з боку терористів в районі населеного пункту Зайцеве.

Як повідомлялося раніше, за минулу передноворічну добу російсько-сепаратистські війська здійснили 44 збройні провокації проти ЗСУ. На Маріупольському напрямку терористи крім мінометів, гранатометів та стрілецької зброї застосували проти позицій сил АТО в районі Водяного 122-х міліметрову артилерію. Також біля Мар’їнки було зафіксовано присутність ворожого снайпера. На донецькому та луганському напрямках проросійські терористи гатили по позиціям наших захисників з 82-міліметрових мінометів, застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. Інформації про бойові зіткнення не надходило.
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