Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: знову атака

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув. Нажаль не обійшлося без поранених: одного нашого захисника було госпіталізовано. Про це у передноворічну суботу, 31-го грудня, розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр під час свого виступу на брифінгу в Києві, інформує replyua.net.
«За минулі 24 години в зоні антитерористичної операції в лавах ЗСУ без загиблих. Однин солдат отримав поранення», - повідомив полковник. В той самий час Мотузяник уточнив, що цю санітарну втрату українська армія зазнала в результаті бойових дій в районі населеного пункту Новоолександрівка.
Як повідомлялося, за минулу добу проросійські бойовики 48 разів порушили режим «тиші». По напрямку до Маріуполя сепаратисти гатили по позиціям сил АТО з мінометів обох калібрів, застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На луганському напрямку противник обстрілював укріплення української армії з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку бандити застосовували стрілецьку зброю. В районі Попасної терористи спробували прорвати оборону. Проте сили АТО дали гідну відсіч, і ворог з втратами був змушений відступити.