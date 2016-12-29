валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

ДРГ намагалася прорвати оборону на Донеччині. У ЗСУ втрати

ДРГ намагалася прорвати оборону на Донеччині. У ЗСУ втрати
У Міністерстві оборони України розповіли про втрати у лавах Збройних сил України у результаті бойового зіткнення з російськими терористами в районі Крутої Балки Донецької області. Про це у інтерв’ю виданню «УП» розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.

У своєму повідомленні речник АТО зазначив, що напередодні, 28-го грудня, приблизно о 15-й годині в районі Крутої Балки що на Донеччині відбулося бойове зіткнення між військовослужбовцями Збройних сил України та проросійськими сепаратистами. В результаті цього загинув один наш захисник. «Активна фаза бойового зіткнення тривала щонайменше півгодини. Завдяки відпрацьованим та злагодженим діям солдат української армії, атаку ворога вдалося відбити. В результат перестрілки було вбито одного військового ЗСУ», - зазначив Мотузяник. В той самий час він не зазначив, яких втрат зазнав противник, який відступив. За попередньою інформацією, диверсійно-розвідувальні група противника намагалася прорвати лінію оборони з метою отримання контроль над точкою Крута Балка, яка була б стратегічно важливою для сил ОРДО. На даний момент ситуація у даній зоні залишається під контролем ЗСУ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану
Важное за сутки
28 дек 2016
16406

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента

28 дек 2016
13171

Independent сообщает о странной находке, доказывающей существование машины времени

Издание Индепендент опубликовало очень странный материал из серии «Хочешь – верь, а хочешь – нет», сообщает replyua.net. Источник утверждает, что на территории Монголии нашли мумию, одетую в

Последние новости

Минфин: в Украине начинают действовать европейские стандарты транзита товаров

В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому – опрос

ДРГ намагалася прорвати оборону на Донеччині. У ЗСУ втрати

Синоптики прогнозируют гололедицу и снег перед праздниками

Forbes: Нафтогаз сделали заложником политической борьбы Порошенко и Яценюка

Кількість полонених на території агресора зростає - МЗС України

Эксперты установили возможную причину крушения Ту-154

Квартира Лещенко: Справу потрібно закрити

Водолазы рассказали ужасающие детали о погибших авиакатастрофы Ту-154

Цены на нефть продолжают расти, несмотря на негативные новости из США

Північно Корейський диктатор стратив 340 осіб

Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Власти Чехии восстановят фабрику Шиндлера

Россия все больше напоминает Северную Корею – журналист

Росс рассказал, каким знакам Зодиака будет сопутствовать удача в 2017 году

Москва угрожает Вашингтону из-за вероятности новых санкций против России

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Анджелина Джоли собирается вступить в новые отношения

Свою инаугурационную речь Дональд Трамп напишет сам

Жители частного сектора Киева останутся без водоснабжения на Новый год

 Новости за день