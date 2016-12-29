ДРГ намагалася прорвати оборону на Донеччині. У ЗСУ втрати

У Міністерстві оборони України розповіли про втрати у лавах Збройних сил України у результаті бойового зіткнення з російськими терористами в районі Крутої Балки Донецької області. Про це у інтерв’ю виданню «УП» розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.
У своєму повідомленні речник АТО зазначив, що напередодні, 28-го грудня, приблизно о 15-й годині в районі Крутої Балки що на Донеччині відбулося бойове зіткнення між військовослужбовцями Збройних сил України та проросійськими сепаратистами. В результаті цього загинув один наш захисник. «Активна фаза бойового зіткнення тривала щонайменше півгодини. Завдяки відпрацьованим та злагодженим діям солдат української армії, атаку ворога вдалося відбити. В результат перестрілки було вбито одного військового ЗСУ», - зазначив Мотузяник. В той самий час він не зазначив, яких втрат зазнав противник, який відступив. За попередньою інформацією, диверсійно-розвідувальні група противника намагалася прорвати лінію оборони з метою отримання контроль над точкою Крута Балка, яка була б стратегічно важливою для сил ОРДО. На даний момент ситуація у даній зоні залишається під контролем ЗСУ.