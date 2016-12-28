Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: без загиблих та поранених

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції, дякувати Богу, в лавах української армії ніхто не загинув та не отримав поранення. Про це у середу, 28-го грудня, під час чергового брифінгу в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«Хотілося б відразу розпочати з хороших нових з зони антитерористичної операції: на щастя, серед військовослужбовців Збройних сил України загиблих, поранених чи постраждалих немає. Доба для наших захисників минула без страт», - наголосив полковник. В той самий час представник штабу АТО зауважив, що в Донецькій області по всій лінії розмежування російсько-сепаратистські війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Також Лисенко зауважив, що має інформацію про те, що противник мобілізує РСЗВ «Град» на Світлодарській дузі. «Проте наразі терористи не почали їхнє використання», - додав речник.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу російські найманці порушили режим тиші по всій лінії розмежування 44 рази. На Маріупольському напрямку досі найгарячіше: терористи гатили по позиціям наших захисників з мінометів обох калібрів, стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Подібна ситуація відбувалася і на Донецькому напрямку. По напрямку до Луганська ворог застосовував БТР.