Боевики массово эвакуируют население из Дебальцево в ожидании наступления ВСУ

Боевики непризнанной мировым сообществом «ДНР» начали распространять информацию о том, что со стороны украинских военнослужащих готовится «масштабное наступление» на город Дебальцево, в связи с чем из города начался вывоз семей террористов, передает replyua.net. Такая информация размещена на странице координатора ИС Дмитрия Тымчука в Facebook. В том числе, он отметил, что большую часть семей начали вывозить в Горловку, при этом не исключается возможность из эвакуации в будущем в более отдаленные оккупированные территории.
Дмитрий Тымчук также сообщил, что с 20 числа текущего месяца по инициативе местных боевиков так называемого «первого АК «ДНР» и «местными чиновниками» «ДНР» начался массовый вывоз всех, кто является членами их семей, из Дебальцево, Углегорска и Дебальцевского (ранее Коммуны). Причиной этого стала обострившаяся ситуация в пределах данного участка. Особое влияние на такой ажиотаж, продолжил Тымчук, оказала распространившаяся информация о том, что по окончании «разведывательных боев» недалеко от Светлодарской дуги украинские военнослужащие ведут подготовку в «масштабном наступлении» на Дебальцево.