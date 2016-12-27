валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують
Блогер Олександр Коваленко підсумував результати моніторингу сторінок в соціальних мережах представників терористичного угруповання «ЛНР», - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, блогер зауважує, що останнім часом переважна більшість дописів терористів стосується результатів боїв на Світлодарській дузі (яка зараз – пряма). Зокрема, бойовики і їх пособники відзначають точність роботи української артилерії і велику кількість втрат у терористичних військах. Це вони пояснюють, по-перше, тим, що поточний склад терористичних військ не має належного бойового досвіду – мовляв, зараз набрали всіляких люмпенів, які лише мародерством вміють займатись. По-друге, керівний склад луганських терористів звинувачують у продажності – буцімто вони «злили» ВСУ місцезнаходження своїх вояків.

Хоча вищенаведені версії мають право на життя, але терористам варто врахувати ще одну. Так, напередодні боїв поблизу окупованих територій десять годин поспіль кружляв американський безпілотник RQ-4A Global Hawk. Цей апарат, який терористи неспроможні збити, «бачить» на триста кілометрів вперед. Відтак, це, вкупі з угодою між ВСУ та Пентагоном про обмін розвідувальною інформацією, дає вичерпне пояснення точності української артилерії, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: давний прогноз начинает сбываться
Важное за сутки
27 дек 2016
9730

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Российская Федерация – не сторона подписанных в Минске договоренностей, хотя свою подпись под документом с перечнем необходимых для их выполнения действий поставил на то время российский посол в

27 дек 2016
7535

В России из-за Ту-154 хотят посадить в тюрьму скандальную журналистку

Божену Рынску, известную своими скандальными заявлениями российскую журналистку, могут на пять лет отправит в женскую колонию. Как передает replyua.net, поводом для этого оказались опубликованное ею

Последние новости

Блогер пояснив чому РФ не назве справжньої причини переважної більшості аварій в авіації та на флоті

Портников: прежде чем учить нас нравственности, российским интеллигентам стоит научиться ответственности

Каспаров: голосування за кабінет Трампа покажуть його можливість формувати зовнішню політику

Ресторатора арестовали в Турции за отказ принести чай президенту страны

Блогер: чи стане Татарстан каталізатором розпаду РФ?

Синдзо Абэ и Барак Обама встретились на Перл-Харбор

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Политолог предложил зеркальную реакцию на решение московского суда о госперевороте в Украине

Найден след Москвы в освобождении «пленных Савченко»

Рішення США про поставки зброї викликало істерику в Росії

Ученые нашли причину появления смертельных раковых опухолей

Путин: "Военные операции в Сирии - лучшие учения, которые можно себе представить" (ВИДЕО)

Скандал в Европе: Дания платит боевикам ИГИЛ, воюющим в Сирии

Перед Новым годом цены на нефть показали рекордный рост

Джон Маккейн оценил возможность отмены Трампом антироссийских санкций

Открылись важные обстоятельства крушения Ту-154 возле Сочи

Политик: в 2017 году Евросоюз столкнется с большими трудностями

Генерал: если это был теракт, Кремль никогда не обнародует эту информацию

Немцы продолжают доверять только Ангеле Меркель

В США дали обнадеживающий прогноз для Украины

 Новости за день