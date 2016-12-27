Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Блогер Олександр Коваленко підсумував результати моніторингу сторінок в соціальних мережах представників терористичного угруповання «ЛНР», - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, блогер зауважує, що останнім часом переважна більшість дописів терористів стосується результатів боїв на Світлодарській дузі (яка зараз – пряма). Зокрема, бойовики і їх пособники відзначають точність роботи української артилерії і велику кількість втрат у терористичних військах. Це вони пояснюють, по-перше, тим, що поточний склад терористичних військ не має належного бойового досвіду – мовляв, зараз набрали всіляких люмпенів, які лише мародерством вміють займатись. По-друге, керівний склад луганських терористів звинувачують у продажності – буцімто вони «злили» ВСУ місцезнаходження своїх вояків.
Хоча вищенаведені версії мають право на життя, але терористам варто врахувати ще одну. Так, напередодні боїв поблизу окупованих територій десять годин поспіль кружляв американський безпілотник RQ-4A Global Hawk. Цей апарат, який терористи неспроможні збити, «бачить» на триста кілометрів вперед. Відтак, це, вкупі з угодою між ВСУ та Пентагоном про обмін розвідувальною інформацією, дає вичерпне пояснення точності української артилерії, - наголошує блогер.