Морг переполнен: в разведке сообщили о реальных потерях на Светлодарской дуге

С 19 по 25 декабря текущего года среди пророссийских террористов жертвами боев на Светлодарской дуге оказались восемнадцать человек, еще тридцать пятеро получили ранения. Как передает replyua.net, такие сведения в Facebook предоставили сотрудники разведки оборонного ведомства Украины. Сообщается, что результатом попыток подконтрольных России террористов захватить подконтрольные ВСУ позиции стало увеличившееся количество военных, которые были убиты или ранены.
В числе боевиков, выведенных из строя, убиты трое и ранены пятеро военных, представляющих девятый отдельный мотострелковый полк морских пехотинцев. Среди представителей второй отдельной МСБ ранения получил один человек.
Сотрудники разведки также рассказали о переполненных моргах в луганских больницах, так как в медучреждениях города анонсировали введение режима ограниченного доступа. В морге главной горбольницы Луганска полно убитых российских военных. Вместе с тем, на временно находящихся под оккупацией территории Луганской области из больниц начали выписывать больных, чтобы освободить место для получивших ранение военных.