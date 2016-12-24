Режим прекращения огня на Донбассе продлился менее получаса

Из пресс-центра штаба АТО пришла срочная информация о том, что российско-террористические войска нарушили режим перемирия. Как информирует replyua.net, с полуночи боевики пять раз совершили обстрелы позиций украинских военнослужащих.
В сообщении пресс-службы отмечается, что на этот раз режим перемирия продлится ровно 25 минут, поскольку около 00.25 часов террористы открыли огонь из стрелкового оружия на Луганском направлении, недалеко от Желтого. Обстрелы из стрелкового оружия повторились около семи часов утра, потом боевики начали стрелять около 9 часов 30 минут в районе Марьинки. Примерно в то же время были зафиксированы обстрелы вблизи Широкино.
Чуть позже, около 10 часов 30 минут террористы открывали огонь из стрелкового оружия по Новотроицкому. При этом военные отмечают, что украинские боевики на провокации не повелись ни в одном из этих случаев, и сейчас украинская сторона продолжает соблюдать режим перемирия на востоке страны. Напомним, что это уже не первый режим прекращения огня, однако во всех случаях противник его нарушал.