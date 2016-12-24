Информация Минобороны об освобождении поселка в зоне АТО неверна – волонтер

Волонтер Родион Шовкошитный на своей странице в Facebook заявил, что сведения Минобороны о том, что силам АТО удалось взять под контроль населенный пункт Новолуганское недалеко от Светлодарской дуги, это ложь и «полная чушь», передает replya.net. Известный волонтер сообщил, что если верить содержанию документа, предоставленного Антитеррористического центра, Новолуганское и без того было принято считать территорией, контроль над которой установили украинские военные, а не «серой зоной», которой оно фактически было в течение двух лет.
Волонтер подчеркнул, что в действительности, до вчерашнего дня Новолуганское оставалось территорией, которая находится между блокпостами ВСУ и боевиками. Шовкошитный отметил, что редакцию временного порядка выписали так, что у каждого предпринимателя есть возможность завозить груз во все прифронтовые населенные пункты, находящиеся под контролем Украины. Таким образом, в этом поселке специально создали ситуацию, которая позволяла караванам легально заходить в село. А вот никаких блокпостов там не было, что позволяло грузовикам без никаких препятствий или перегружаться, или просто ехать в Горловку.